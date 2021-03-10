Київ відкрив запис на вакцинацію від COVID-19 залишковими дозами. Фото: unicef.org

https://racurs.ua/ua/n151546-zapys-na-covid-vakcynaciu-zalyshkovymy-dozamy-vidkryly-u-kyievi.html

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На вакцинацію від коронавірусу залишковими дозами можуть записатися кияни.

Для вакцинації в столиці запустили онлайн-анкети, за допомогою яких можна записатися на щеплення від COVID-19. До черги можуть записатися публічні та громадські діячі, які готові своїм прикладом популяризувати кампанію з вакцинації. Про це 10 березня повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

У КМДА наголосили, що ця реєстрація не дає права на пріоритетну вакцинацію, оскільки для щеплення зареєстрованих осіб будуть використовуватися тільки залишкові дози.

Заповнити форму на вакцинацію можна за цим посиланням.

Раніше МОЗ дозволив проводити щеплення від коронавірусу невикористаними дозами вакцини, які залишаються після щеплення медичних працівників на першому етапі вакцинальної кампанії. Зокрема, дозволяється з початку кампанії використовувати можливі залишки вакцин для щеплення громадських діячів, діячів культури та спорту, лідерів релігійних спільнот з метою популяризації імунізації від COVID-19.

Справа в тому, що вакцини поставляються у флаконах, що містять декілька доз. Залишки невикористаної вакцини, наприклад, Covishield підлягають утилізації через шість годин після відкриття флакона.

Нагадаємо, в Україні розробили калькулятор, який визначає орієнтовний місяць та рік вакцинування, і враховує параметри кількості вакцинованих в Україні за певний проміжок часу (день, тиждень) та час, який потрібен для вакцинації дорослого населення в Україні. Виявилося, щоб провакцинувати всіх дорослих українців за нинішніми темпами, знадобиться приблизно 19,5 років.