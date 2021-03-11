ВАКС скасував постанову НАБУ про зупинення розслідування щодо Януковича

Віктор Янукович, фото: Andrei Mosienko

https://racurs.ua/ua/n151591-vaks-skasuvav-postanovu-nabu-pro-zupynennya-rozsliduvannya-schodo-yanukovycha.html

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував постанову детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), якою було зупинене досудове розслідування у справі № 991/847/21 щодо колишнього президента Віктора Януковича.

Відповідне рішення, яким було задоволено скаргу захисника, ухвалене 9 березня, повідомляє прес-служба ВАКС.

Заслухавши учасників судового процесу, слідчий суддя дійшла висновку, що зі змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотиви слідства для необхідності звернутися із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, — зазначається в повідомленні.

Прес-служба ВАКС зазначає, що детектив у судовому засіданні не надав жодних документів, з яких можна встановити, на виконання яких саме процесуальних дій спрямований запит у межах міжнародного співробітництва.

Відтак, у слідчого судді відсутня можливість встановити, які саме обставини має намір підтвердити або спростувати орган досудового розслідування і яким чином вони співвідносяться з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється колишній президент України, — резюмує прес-служба відомства.

Нагадаємо, наприкінці січня 2021 року стало відомо, що Януковичу оголосили підозру у держзраді через «харківські угоди».