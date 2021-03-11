Что решили на СНБО — трансляция брифинга Данилова

https://racurs.ua/n151583-chto-reshili-na-snbo-translyaciya-brifinga-danilova.html

Ракурс

Заседание Совета безопасности и обороны Украины состоялось 11 марта в Офисе президента. После него к журналистам вышел на брифинг секретарь СНБО Алексей Данилов.

Повестка дня этого заседания раньше не обнародовалась, а само мероприятие состоялось на день раньше анонсированной даты.

На прошлом заседании Совбеза 26 февраля обсуждали подготовку стратегии возвращения Крыма, для голосования за которую должны были собраться через две недели.

Кроме того, на прошлом заседании члены СНБО предлагали продолжить принимать решения о лишении военных и почетных званий граждан, перешедших на сторону государства-агрессора.

26 февраля члены СНБО рассмотрели ситуацию на оккупированных территориях, вопрос двойного гражданства и государственной измены. Также СНБО ввел санкции против 10 бывших должностных лиц и военнослужащих, которые предали Украину.