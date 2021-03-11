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СБУ пришла с обысками на сеть АЗС Медведчука — подробности. Фото: nefterynok.info

СБУ пришла с обысками на сеть АЗС Медведчука — подробности

11 мар 2021, 17:17
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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабную схему по теневой реализации некачественных нефтепродуктов.

Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн, сообщают в пресс-службе СБУ.

Уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем),
  • ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов),
  • ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),
  • ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

Установлено, что организаторы схемы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах.

Уточняется, что в настоящее время проводится больше 140 санкционированных обысков в:

  • 13 офисных помещениях;
  • семи нефтебазах;
  • 13 морских судах;
  • 105 автозаправочных станциях;
  • двух отделах таможенного оформления.

Обыски на Glusco проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем, — сообщает издание enkorr.

Согласно тексту постановлений, которые издание получило в свое распоряжение, силовикам разрешено изъять документы таможенного оформления, договоры, контракты, соглашения и др. Кроме того, правоохранительные органы получили разрешение на доступ к журналам учета нефтепродуктов и других документов.

Glusco — сеть заправочных станций, которая насчитывает в Украине 127 автозаправочных станций и 6 нефтебаз. Компания выкупила их у российской «Роснефти».


Официальный владелец сети — израильский бизнесмен Нисан Моисеев. Журналисты программы «Схемы» в своем расследовании определили, что Моисеев связан дружескими связями с Виктором Медведчуком.

Напомним, допрос депутата Виктора Медведчука 9 марта подтвердила Служба безопасности Украины. К следователям кума Путина вызвали из-за так называемых «пленок Медведчука-Суркова» — записей разговоров парламентария с бывшим помощником президента России, который в Кремле курировал Донбассом.

Источник: Ракурс


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