СБУ пришла с обысками на сеть АЗС Медведчука — подробности. Фото: nefterynok.info

https://racurs.ua/n151596-sbu-prishla-s-obyskami-na-set-azs-medvedchuka-podrobnosti.html

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабную схему по теневой реализации некачественных нефтепродуктов.

Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн, сообщают в пресс-службе СБУ.

Уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем),

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов),

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),

ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

Установлено, что организаторы схемы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах.

Уточняется, что в настоящее время проводится больше 140 санкционированных обысков в:

13 офисных помещениях;

семи нефтебазах;

13 морских судах;

105 автозаправочных станциях;

двух отделах таможенного оформления.

Обыски на Glusco проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем, — сообщает издание enkorr.

Согласно тексту постановлений, которые издание получило в свое распоряжение, силовикам разрешено изъять документы таможенного оформления, договоры, контракты, соглашения и др. Кроме того, правоохранительные органы получили разрешение на доступ к журналам учета нефтепродуктов и других документов.

Glusco — сеть заправочных станций, которая насчитывает в Украине 127 автозаправочных станций и 6 нефтебаз. Компания выкупила их у российской «Роснефти».

Официальный владелец сети — израильский бизнесмен Нисан Моисеев. Журналисты программы «Схемы» в своем расследовании определили, что Моисеев связан дружескими связями с Виктором Медведчуком.

Напомним, допрос депутата Виктора Медведчука 9 марта подтвердила Служба безопасности Украины. К следователям кума Путина вызвали из-за так называемых «пленок Медведчука-Суркова» — записей разговоров парламентария с бывшим помощником президента России, который в Кремле курировал Донбассом.