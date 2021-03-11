Місце, де знайшли зниклу дівчинку. Фото: Нацполіція

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Ракурс

Марію Борисову, семирічну зниклу на Херсонщині дівчинку, знайшли мертвою.

Четверту добу поспіль поліцейські шукали юну жительку села Щасливе. У четвер, 11 березня, під час повторного огляду території населеного пункту вони виявили в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь труп зниклої дівчини. Наразі встановлюється причина смерті дитини. Про це 11 повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

За інформацією ТСН, тіло дівчинки знайшли у мішку білого кольору, зав’язаного стрічкою. Дитина була у тому одязі, в якому зникла.

Тіло дівчинки в своєму сараї виявив її односелець. Чоловік викликав поліцію, як тільки побачив у споруді міцно зав’язаний білий поліетиленовий мішок, якого раніше там не було. Зараз територія огороджена, на місці працюють експерти. Батькам Марії вже повідомили про її загибель.

Як відомо, семирічна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області. Першою зникнення дитини помітила її матір. Батьки спочатку шукали дитину самотужки, а потім звернулися до поліції. До пошуків залучали кінологів та загони волонтерів.

Поліцейські розглядали кілька версій події. Раніше силовики не виключали, що дитина могла сама втекти з дому або її могли викрасти.

Нагадаємо, на Сумщині поліція розшукувала 13-річного Миколу Гавриленка, котрий зник під час змагань зі спортивного орієнтування у лісі неподалік від села Реутинці Кролевецького району.