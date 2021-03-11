Неплательщик алиментов не получит субсидию. Фото: Укринформ

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Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг не предоставят неплательщикам алиментов.

Министерство юстиции Украины напомнило, что граждане, которые не платят алиментов на содержание своего ребенка, могут не рассчитывать на получение субсидии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минюсте подчеркнули, что в соответствии с п. 7 ч. 14 постановления Кабинета министров № 848 жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период), если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые, по данным единого реестра должников, имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше трех месяцев.

Напомним, в Министерстве социальной политики хотят увеличить финансирование субсидий в Украине. Сейчас программа субсидий составляет 36,6 млрд грн, а на выплаты нужно увеличить финансирование примерно на 10 млрд грн.