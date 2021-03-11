СНБО возьмется за санкции против физических лиц на следующем заседании – Данилов. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n151600-snbo-vozmetsya-za-sankcii-protiv-fizicheskih-lic-na-sleduuschem-zasedanii-danilov.html

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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на следующем заседании рассмотрит вопрос введения санкций против физических и юридических лиц.

До самого заседания СМИ не узнают, против кого именно будут вводить ограничения. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Что касается введения санкций против физических или юридических лиц, то на следующем заседании будет продолжена эта политика. Сегодня мы на заседании рассматривали этот вопрос и было дано поручение соответствующим органам, — сообщил Данилов отвечая на вопрос о возможном введении санкций против олигарха Игоря Коломойского.

Он также подчеркнул, что санкции инициируют Служба безопасности Украины, Кабмин, Верховная Рада, Нацбанк и президент.

Заседание Совета безопасности и обороны Украины состоялось 11 марта в Офисе президента. СНБО поручил СБУ открыть дела по государственной измене за ратификацию Харьковских соглашений. Также на заседании приняли решение о возвращении в собственность государства ПАО «Мотор Сич».

Кроме того, в СНБО выяснили, что компания «Донецкоблгаз» принадлежит двум компаниям из Гонконга — после проверок она может вернуться в государственную сферу управления.

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам.

В частности, санкции были введены против председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука за финансирование терроризма и его жены телеведущей Оксаны Марченко.

26 февраля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против десяти бывших офицеров-чиновников.