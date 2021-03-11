РНБО візьметься за санкції проти фізичних осіб на наступному засіданні – Данілов. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n151600-rnbo-vizmetsya-za-sankciyi-proty-fizychnyh-osib-na-nastupnomu-zasidanni-danilov.html

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Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на наступному засіданні розгляне питання запровадження санкцій проти фізичних і юридичних осіб

До самого засідання ЗМІ не дізнаються, проти кого саме будуть запроваджувати обмеження. Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Що стосується введення санкцій проти фізичних чи юридичних осіб, то на наступному засіданні буде продовжена ця політика. Сьогодні ми на засіданні розглядали це питання і було дане доручення відповідним органам, — повідомив Данілов, відповідаючи на питання щодо можливого запровадження санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського.

Він також підкреслив, що санкції ініціюють Служба безпеки України, Кабмін, Верховна Рада, Нацбанк і президент.

Засідання Ради безпеки й оборони України відбулося 11 березня в Офісі президента України Володимира Зеленського.

РНБО доручила СБУ перевірити 236 народних депутатів шостого скликання на предмет держзради. Вони голосували за «Харківські угоди» 2010 року. На засіданні також прийняли рішення про повернення у власність держави ПАТ «Мотор Січ».

Окрім того, в РНБО з’ясували, що компанія «Донецькоблгаз» належить двом компаніям з Гонконгу — після перевірок вона може повернутися до державного управління.

Нагадаємо, 19 лютого рішенням Ради національної безпеки і оборони були застосовані санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб.

Зокрема санкції були введені проти голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука за фінансування тероризму та його дружини телеведучої Оксани Марченко.

26 лютого Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти десяти колишніх офіцерів-високопосадовців.