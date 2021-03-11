Санкції проти двох російських банків продовжила Рада нацбезпеки

Про таке рішення РНБО заявив її секретар Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання.

На сьогоднішній день у нас було два російських банки, які підпали під санкції ще у 2019 році. 19 березня у них закінчуються термін. Тому для двох цих російських банків продовжили термін ще на три роки, — повідомив Данілов.

Нацбанк раніше повідомляв, що два дочірніх банків російських державних банки («Промінвестбанк» і «Сбербанк») істотно не впливають на фінансовий ринок України.

Російський «Сбербанк» декілька років намагається продати свій банк в Україні, але НБУ не дає згоди на продаж, оскільки ця процедура відбувається з порушенням законодавства.

У грудні 2018 року НБУ оштрафував АТ «Сбербанк» на 94,7 млн грн за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.