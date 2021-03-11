Санкції проти двох російських банків продовжила Рада нацбезпеки

Санкції проти двох російських банків продовжила Рада нацбезпекиhttps://racurs.ua/ua/n151599-sankciyi-proty-dvoh-rosiyskyh-bankiv-prodovjyla-rada-nacbezpeky.htmlРакурс
Санкції проти двох російських банків продовжила 11 березня Рада національної безпеки та оборони (РНБО).
Обмеження продовжили ще на три роки, термін дії санкцій закінчувався у березні 2021 року.
Про таке рішення РНБО заявив її секретар Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання.
На сьогоднішній день у нас було два російських банки, які підпали під санкції ще у 2019 році. 19 березня у них закінчуються термін. Тому для двох цих російських банків продовжили термін ще на три роки, — повідомив Данілов.
Нацбанк раніше повідомляв, що два дочірніх банків російських державних банки («Промінвестбанк» і «Сбербанк») істотно не впливають на фінансовий ринок України.
Російський «Сбербанк» декілька років намагається продати свій банк в Україні, але НБУ не дає згоди на продаж, оскільки ця процедура відбувається з порушенням законодавства.
У грудні 2018 року НБУ оштрафував АТ «Сбербанк» на 94,7 млн грн за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.