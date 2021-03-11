Санкции против двух российских банков продлил Совет нацбезопасности

https://racurs.ua/n151599-sankcii-protiv-dvuh-rossiyskih-bankov-prodlil-sovet-nacbezopasnosti.html

Ракурс

Санкции против двух российских банков продлил 11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Ограничения продлили еще на три года, срок действия санкций заканчивался в марте 2021 года.

О таком решении СНБО заявил ее секретарь Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания.

На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще в 2019 году. 19 марта у них заканчиваются сроки. Поэтому для двух этих российских банков продлили срок еще на три года, — сообщил Данилов.

Нацбанк ранее сообщал, что два дочерних банков российских государственных банка («Проминвестбанк» и «Сбербанк») существенно не влияют на финансовый рынок Украины.

Российский «Сбербанк» несколько лет пытается продать свой банк в Украине, но НБУ не дает согласия на продажу, поскольку эта процедура происходит с нарушением законодательства.

В декабре 2018 года НБУ оштрафовал АО «Сбербанк» на 94,7 млн грн за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.