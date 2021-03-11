Неплатник аліментів не отримає субсидії. Фото: Укрінформ

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Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг не будуть надавати неплатникам аліментів.

Міністерство юстиції України нагадало, що громадяни, які не сплачують аліменти на утримання власної дитини, можуть не розраховувати на отримання субсидії. Про це повідомили у прес-службі відомства.

У Мін’юсті зазначили, що відповідно до п. 7 ч. 14 постанови Кабінету міністрів № 848 житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики хочуть збільшити фінансування субсидій в Україні. Наразі програма субсидій становить 36,6 млрд грн, а на виплати потрібно збільшити фінансування приблизно на 10 млрд грн.