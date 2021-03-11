Интервью Гарри и Меган Маркл впервые прокомментировал принц Уильям

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Ракурс

Британский принц Уильям ответил на обвинения в расизме, основанием для которых стало скандальное интервью Гарри и Меган Маркл.

Наследника престола напрямую спросили об этом во время его визита в школу в Стрэтфорде, пишет ВВС.

Мы вовсе не расистская семья, — заверил Уильям.

Также репортеры поинтересовались у принца, говорил ли он уже с братом.

Нет, еще не говорил с ним, но поговорю, — ответил он.

Как известно, герцог Сассекский и Меган Маркл рассказали в интервью Опре Уинфри, почему они покинули Великобританию и как страдали там от расизма. Маркл заявила, что королевская семья не хотела, чтобы ее сын Арчи получил титул принца.

Кроме того, британских монархов заботил вопрос, какого цвета будет его кожа. Гарри добавил, что разговор о тоне кожи его сына был «странным» и он был шокирован, но детали раскрывать отказался.

Также Маркл рассказала, что во время жизни с королевской семьей у нее были суицидальные мысли. Она хотела обратиться за помощью, но ей сказали, что это бы пагубно сказалось на репутации королевской семьи.

Напомним, королева Елизавета II отреагировала на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл. По ее словам, несмотря на то, что «некоторые воспоминания могут отличаться», «вся семья опечалена» информацией о том, что Гарри и Меган пережили «несколько сложных лет».