МИД рассказал о спасенных у берегов Румынии моряках из Украины

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Ракурс

Кораблекрушение сухогруза Volgo Balt 179 с украинцами на борту, которое произошло в Черном море у берегов Румынии, прокомментировали 12 марта в Министерстве иностранных дел.

Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз ее жизни нет, — сообщил в пятницу в Твиттер спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, украинские дипломаты сейчас находятся вместе с моряками и оказывают им всю необходимую консульскую помощь.

Ранее Николаенко в Твиттер обнародовал список спасенных граждан Украины из сухогруза «Волго Балт 179».

Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник @UKRinROU і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу pic.twitter.com/j4Czpm8f23

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021

Напомним, 11 марта «Ракурс» сообщал, что близ Румынии затонул сухогруз с украинцами на борту. Два человека погибли, 10 удалось спасти. Также продолжались поиски еще одного члена экипажа. Судно «Волго Балт 179» затонуло примерно в 70 морских милях от порта Констанца.

Румынское издание Hotnews. ro сообщил, что корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца. Экипаж корабля включал 13 человек, 12 мужчин и женщина, все они — граждане Украины.