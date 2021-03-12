МЗС розповіло про врятованих біля берегів Румунії моряків з України

https://racurs.ua/ua/n151610-mzs-rozpovilo-pro-vryatovanyh-bilya-beregiv-rumuniyi-moryakiv-z-ukrayiny-video.html

Ракурс

Кораблетрощу суховантажу Volgo Balt 179 з українцями на борту, яка сталася у Чорному морі біля берегів Румунії, прокоментували 12 березня в Міністерстві закордонних справ.

Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає, — повідомив у п’ятницю в Твіттер речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, українські дипломати нині перебувають разом з моряками та надають їм усю необхідну консульську допомогу.

Раніше Ніколаєнко у Твіттер оприлюднив список врятованих громадян України із суховантажу «Волго Балт 179».

Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник @UKRinROU і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу pic.twitter.com/j4Czpm8f23

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021

Нагадаємо, 11 березня «Ракурс» повідомляв, що поблизу Румунії затонув суховантаж з українцями на борту. Двоє людей загинуло, 10 вдалося врятувати. Також тривали пошуки ще одного члена екіпажу. Судно «Волго Балт 179» затонуло приблизно за 70 морських миль від порту Констанца.

Румунське видання Hotnews. ro повідомило, що корабель під прапором Коморських островів вийшов з російського порту Ростов-на-Дону і прямував до румунського порту Констанца. Екіпаж корабля складався з 13 осіб, 12 чоловіків та жінки, усі вони — громадяни України.