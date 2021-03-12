Європарламент оголосив ЄС «зоною свободи для ЛГБТ»

https://racurs.ua/ua/n151612-ievroparlament-ogolosyv-ies-zonou-svobody-dlya-lgbt.html

Ракурс

Європейський парламент під час засідання 11 березня підтримав символічну резолюцію, яка оголошує територію Європейського Союзу «зоною свободи для ЛГБТ». Таке рішення було ухвалено у відповідь на політику Польщі та Угорщини щодо ЛГБТ-спільноти.

492 європарламентаря проголосували «за» цю резолюцію, 141 виступив проти, ще 46 утрималися. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Бути собою — це не ідеологія. Це ваша ідентичність. Ніхто і ніколи не зможе цього забрати, — зазначила напередодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Депутати ЄП наголосили, що ЛГБТ±спільноти в Польщі та Угорщині піддаються дискримінації.

Представники ЛГБТ+ по всьому ЄС повинні користуватися свободою жити і публічно демонструвати свою сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність, не побоюючись нетерпимості, дискримінації або переслідувань, — йдеться у документі.



Нагадаємо, у 2019 році понад 100 регіонів, округів і муніципалітетів Польщі ухвалили постанови, проголосивши себе вільними від ЛГБТ-ідеології. Ці постанови пропонували місцевим органам влади утримуватися від фінансування організацій, пов’язаних з рухом ЛГБТ. Торік лідер керівної партії Польщі «Право та справедливість» Ярослав Качинський закликав протистояти «мандрівному театру» гей-прайдів у Польщі та захищати традиційні католицькі цінності.

ЛГБТ+ - спільнота, яка окрім лесбійок, геїв, бісексуальних та трансґендерних людей, також включає інтерсекс та людей, які ідентифікують себе як квір.