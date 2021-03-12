Условия вакцинации общественных деятелей назвал Ляшко

Вакцинация от коронавируса. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n151618-usloviya-vakcinacii-obschestvennyh-deyateley-nazval-lyashko.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал об условиях вакцинации общественных деятелей.

Вакцина CoviShield поставляется в Украину в десятидозных флаконах. После открытия они должны быть использованы в течение шести часов. Повторное охлаждение или перевозка этих доз строго запрещена. Если вакцина не будет использована, она подлежит утилизации. Чтобы этого не произошло, мы в первую очередь привлекаем лиц из групп риска из следующих этапов. А если это сделать невозможно, то можно привлечь известных людей для демонстрации на конкретных примерах, что вакцинация от COVID-19 — безопасна и целесообразна, — рассказал он в комментарии LB.ua.

По его словам, с целью недопущения нерационального использования доз, разрешается вакцинировать известных публичных лиц в случае, если:

был зафиксирован отказ от вакцинации людей по плану, для которых был открыт десятидозный флакон;

количество людей, которые вакцинируются в день работы мобильной бригады, было не кратно 10 и осталось несколько доз;

если человек пришел на вакцинацию, но у него было обнаружено противопоказание к этому.

Наша главная цель, чтобы во время вакцинации все имеющиеся дозы были использованы максимально эффективно, — подчеркнул Ляшко.

Главный санврач также объяснил, что к публичным и общественным деятелям отнесены:

участники боевых действий, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях;

народные депутаты Украины, руководители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, структурных подразделений по вопросам здравоохранения государственных администраций, главные государственные санитарные врачи (областей, города Киева, на водном, воздушном, железнодорожном транспорте), лидеры и представители религиозных организаций;

выдающиеся писатели, журналисты, спортсмены, музыканты, актеры, певцы, другие деятели сферы культуры, старше 60 лет.

Формируют списки общественных деятелей для вакцинации региональные департаменты здравоохранения совместно с пресс-службой ОГА.

Как это будет работать:

общественным деятелям нужно сообщить доступным способом о возможности вакцинации в случае остатков;

когда становится понятно, что в день проведения вакцинации есть остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей уточняет, кто из общественных деятелей сможет вакцинироваться.

Все, кто был вакцинирован вне очереди, обязательно получат вторую дозу той же вакцины в срок, указанный в официальной инструкции к вакцине от коронавирусной болезни COVID-19, — добавил Ляшко.

Напомним, темпы вакцинации от коронавируса в Украине несколько возросли. За сутки 11 марта 8 тыс. 859 человек привили против COVID-19. С начала кампании первую дозу AstraZeneca получили почти 40 тыс. человек — 38 тыс. 237.