Черный день украинцев в Лиге Европы — видео поражений «Динамо» и «Шахтера»

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Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы стали черным днем ​​для украинских клубов. Оба наши гранды стартовали с поражений.

«Динамо» в киевском матче со зрителями на НСК «Олимпийский» уступило «Вильярреалу», а «Шахтер» в Италии проиграл «Роме». Эти результаты существенно уменьшают шансы представителей Украины на прохождение в следующий раунд ЛЕ.

«Динамо» — «Вильярреал» — 0:2

«Динамо» при неплохой игре нанесло ноль ударов в створ ворот соперника. «Вильярреал» смог справиться с атаками «Динамо», а на 31-й минуте даже вышел вперед (Пау Торрес).

После перерыва испанская команда отличилась во второй раз. После подачи с левого фланга пробивал по воротам Жерар Морено — Бущан с ударом форварда «Вильярреала» справился. Однако на добивании сыграл 35-летний Рауль Альбиоль.

«Рома» — «Шахтер» — 3:0

«Шахтер» уступил «Роме», пропустив трижды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Забить римлянам «горняки» оказались не способны.

В первом тайме римляне имели немало моментов, но реализовали лишь один из них. Лоренцо Пеллегрини воспользовался ошибками Вита и Исмаили и пробил ближний угол ворот Анатолия Трубина.

«Горняки» имели три момента, чтобы забить, но отличилась «Рома» (Эль Шаарави и Манчини).

0:3 — в Киеве «Шахтер» должен забить три мяча и не пропускать.

Это был не украинский день в еврокубках. Шотландия вновь увеличивает отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА в 0.275.