Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Соловьев отдыхает — Режим Лукашенко запустил на ТВ «пятиминутки ненависти» к Украине

Соловьев отдыхает — Режим Лукашенко запустил на ТВ «пятиминутки ненависти» к Украине (ВИДЕО)

12 мар 2021, 10:14
999

Государственный телеканал Беларуси запустил так называемые «пятиминутки ненависти» к Украине — пропагандистские телепередачи, направленные на распространение фейковых, агрессивных нарративов против Украины и восхваление на их фоне режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Отрывок видео белорусской передачи обнародовал в Фейсбук журналист, участник Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию войны на Донбассе Денис Казанский.

Они превратили цветущую страну в «пиратский бандеростан». Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально, — заявляет ведущий пропагандистского шоу.

Далее он перечисляет недостатки украинских президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского и восхваляет диктатора Лукашенко.

Или это зависть, зависть к настоящему народному (президенту — ред.), которому люди доверяют уже четверть века… Украинцы, возвращайтесь в «семью» и с вашими обидчиками мы непременно поквитаемся, — уверяет пропагандист, однако не указывает, каким образом Минск собирается поквитаться с Россией за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.

Подобные заявления Минска подняли волну сатирических комментариев в соцсетях:


Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров