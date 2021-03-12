Ракурсhttps://racurs.ua/
Соловйов відпочиває — Режим Лукашенка запустив на ТБ п’ятихвилинки ненависті до “бандеростану”
Соловйов відпочиває — Режим Лукашенка запустив на ТБ «п'ятихвилинки ненависті» до України (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n151615-solovyov-vidpochyvaie-rejym-lukashenka-zapustyv-na-tb-pyatyhvylynky-nenavysti-do-ukrayiny.htmlРакурс
Державний телеканал Білорусі запустив так звані «п'ятихвилинки ненависті» до України — пропагандистські телепередачі, направлені на поширення фейкових, агресивних наративів щодо України й возвеличення на їх тлі режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Уривок відео білоруської передачі оприлюднив у Фейсбук журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання війни на Донбасі Денис Казанський.
Вони перетворили квітучу країну в «піратський бандеростан». Ваших дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат поставляють в європейські борделі мало не офіційно, — заявляє ведучий пропагандистського шоу.
Далі він перелічує недоліки українських президентів Петра Порошенка та Володимира Зеленського й возвеличує диктатора Лукашенка.
Може це заздрість, заздрість до справжнього народного (президента — ред.), котрому люди довіряють вже чверть століття… Українці, повертайтеся в «сім'ю», а з вашими кривдниками ми неодмінно поквитаємося, — запевняє пропагандист, однак не вказує, яким чином Мінськ збирається поквитатися з Росією за анексію Криму й окупацію частини Донбасу.
Подібні заяви Мінська збурили хвилю сатиричних коментарів у соцмережах:
.