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Соловйов відпочиває — Режим Лукашенка запустив на ТБ п’ятихвилинки ненависті до “бандеростану”

Соловйов відпочиває — Режим Лукашенка запустив на ТБ «п'ятихвилинки ненависті» до України (ВІДЕО)

12 бер 2021, 10:14
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Державний телеканал Білорусі запустив так звані «п'ятихвилинки ненависті» до України — пропагандистські телепередачі, направлені на поширення фейкових, агресивних наративів щодо України й возвеличення на їх тлі режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Уривок відео білоруської передачі оприлюднив у Фейсбук журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання війни на Донбасі Денис Казанський.

Вони перетворили квітучу країну в «піратський бандеростан». Ваших дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат поставляють в європейські борделі мало не офіційно, — заявляє ведучий пропагандистського шоу.

Далі він перелічує недоліки українських президентів Петра Порошенка та Володимира Зеленського й возвеличує диктатора Лукашенка.

Може це заздрість, заздрість до справжнього народного (президента — ред.), котрому люди довіряють вже чверть століття… Українці, повертайтеся в «сім'ю», а з вашими кривдниками ми неодмінно поквитаємося, — запевняє пропагандист, однак не вказує, яким чином Мінськ збирається поквитатися з Росією за анексію Криму й окупацію частини Донбасу.

Подібні заяви Мінська збурили хвилю сатиричних коментарів у соцмережах:


Джерело: Ракурс


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