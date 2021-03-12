Польща приєдналася до Ізраїлю у протестах проти «стадіону Шухевича». Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151614-polscha-pryiednalasya-do-izrayilu-u-protestah-proty-stadionu-shuhevycha.html

Ракурс

Протест проти присвоєння стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича висловив Інститут національної пам’яті Польщі.

У заяві, опублікованій на Facebook, йдеться, що Шухевич, командувач УПА, «відповідальний за геноцид польського цивільного населення на Волині і в Східній Малопольщі».

Роман Шухевич як лідер ОУН був одним з особливо затятих прихильників жорстоких чисток і фізичного знищення польського населення. Українське прославляння Романа Шухевича ображає пам’ять польських, єврейських і українських жертв українських націоналістів ОУН-УПА. Ця антипольська етнічна чистка, проведена українськими націоналістами, була геноцидом, — наголошують у заяві.



Також польське місто Замостя припиняє реалізацію разом з Тернополем європейського гранту на майже 69 тис. євро через надання міському стадіону імені Шухевича.

Раніше ми повідомляли, що присвоєння стадіону в Тернополі імені борця за незалежність України у XX сторіччі Романа Шухевича викликало хвилю обурення в Ізраїлі — посольство Ізраїлю в Україні засудило рішення Тернопільської міської ради та вимагає його скасування.