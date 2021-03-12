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Ракурс
Польща приєдналася до Ізраїлю у протестах проти «стадіону Шухевича». Фото: УП

Польща приєдналася до Ізраїлю у протестах проти «стадіону Шухевича»

12 бер 2021, 10:05
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Протест проти присвоєння стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича висловив Інститут національної пам’яті Польщі.

У заяві, опублікованій на Facebook, йдеться, що Шухевич, командувач УПА, «відповідальний за геноцид польського цивільного населення на Волині і в Східній Малопольщі».

Роман Шухевич як лідер ОУН був одним з особливо затятих прихильників жорстоких чисток і фізичного знищення польського населення. Українське прославляння Романа Шухевича ображає пам’ять польських, єврейських і українських жертв українських націоналістів ОУН-УПА. Ця антипольська етнічна чистка, проведена українськими націоналістами, була геноцидом, — наголошують у заяві.


Також польське місто Замостя припиняє реалізацію разом з Тернополем європейського гранту на майже 69 тис. євро через надання міському стадіону імені Шухевича.

Раніше ми повідомляли, що присвоєння стадіону в Тернополі імені борця за незалежність України у XX сторіччі Романа Шухевича викликало хвилю обурення в Ізраїлі — посольство Ізраїлю в Україні засудило рішення Тернопільської міської ради та вимагає його скасування.

Джерело: Ракурс


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