Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Польша присоединилась к Израилю в протестах против «стадиона Шухевича». Фото: УП

Польша присоединилась к Израилю в протестах против «стадиона Шухевича»

12 мар 2021, 10:05
999

Протест против присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича выразил Институт национальной памяти Польши.

В заявлении, опубликованном на Facebook, говорится, что Шухевич, командующий УПА, «ответственен за геноцид польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Малопольше».

Роман Шухевич как лидер ОУН был одним из особо ярых сторонников жестоких чисток и физического уничтожения польского населения. Украинское прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов ОУН-УПА. Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, была геноцидом, — говорится в заявлении.


Также польский город Замостье прекращает реализацию вместе с Тернополем европейского гранта почти на 69 тыс. евро из-за предоставления тернопольскому городскому стадиону имени Шухевича.

Ранее мы сообщали, что присвоение стадиону в Тернополе имени борца за независимость Украины в ХХ веке Романа Шухевича вызвало бурю негодования в Израиле — посольство Израиля в Украине осудило решение Тернопольского городского совета и требует его отмены.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров