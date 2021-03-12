Польша присоединилась к Израилю в протестах против «стадиона Шухевича». Фото: УП

https://racurs.ua/n151614-polsha-prisoedinilas-k-izrailu-v-protestah-protiv-stadiona-shuhevicha.html

Ракурс

Протест против присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича выразил Институт национальной памяти Польши.

В заявлении, опубликованном на Facebook, говорится, что Шухевич, командующий УПА, «ответственен за геноцид польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Малопольше».

Роман Шухевич как лидер ОУН был одним из особо ярых сторонников жестоких чисток и физического уничтожения польского населения. Украинское прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов ОУН-УПА. Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, была геноцидом, — говорится в заявлении.



Также польский город Замостье прекращает реализацию вместе с Тернополем европейского гранта почти на 69 тыс. евро из-за предоставления тернопольскому городскому стадиону имени Шухевича.

Ранее мы сообщали, что присвоение стадиону в Тернополе имени борца за независимость Украины в ХХ веке Романа Шухевича вызвало бурю негодования в Израиле — посольство Израиля в Украине осудило решение Тернопольского городского совета и требует его отмены.