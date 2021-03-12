Чорний день українців в Лізі Європи — відео поразок «Динамо» і «Шахтаря»

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Перші матчі стадії 1/8 фіналу Ліги Європи стали чорним днем для українських клубів. Обидва наші гранди стартували з поразок.

«Динамо» у київському матчі з глядачами на НСК «Олімпійський» поступилося «Вільярреалу», а «Шахтар» в Італії програв «Ромі». Ці результати суттєво зменшують шанси представників України на проходження до наступного раунду ЛЄ.

«Динамо» — «Вільярреал» — 0:2

«Динамо» при непоганій грі завдало нуль ударів у площину воріт суперника. «Вільярреал» зміг упоратися із атаками «Динамо», а на 31-й хвилині навіть вийшов уперед (Пау Торрес).

Після перерви іспанська команда відзначилася вдруге. Після подачі з лівого флангу пробивав по воротам Жерар Морено — Бущан із ударом форварда «Вільярреала» впорався. Проте на добиванні зіграв 35-річний Рауль Альбіоль.

«Рома» — «Шахтар» — 3:0

«Шахтар» поступився «Ромі», пропустивши тричі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Забити римлянам «Гірники» виявилися не здатні.

У першому таймі римляни мали чимало моментів, але реалізували лише один із них. Лоренцо Пеллегріні скористався помилками Вітао та Ісмаїлі та пробив ближній кут воріт Анатолія Трубіна.

«Гірники» мали три моменти, щоб забити, але відзначилася «Рома» (Ель Шаараві і Манчіні).

0:3 — в Києві «Шахтар» має відігравати дефіцит у три м’ячі і не пропускати.

Це був не український день у єврокубках. Шотландія знову збільшує відрив від України у таблиці коефіцієнтів УЄФА до 0.275.