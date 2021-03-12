Звуки Красной планеты впервые передал марсоход Perseverance

https://racurs.ua/n151619-zvuki-krasnoy-planety-vpervye-peredal-marsohod-perseverance-video.html

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Марсоход NASA Perseverance впервые передал три аудиофайла с Красной планеты. Файлы содержат слабые звуки марсианского ветра, а также «пение» специального лазера, который определяет состав горных пород Марса.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что марсоход Perseverance впервые использовал аппарат SuperCam для анализа скального массива Маазу Красной планеты световым лучом высокой интенсивности.

Прибор SuperCam разработала Лаборатория реактивного движения NASA совместно с Лос-Аламосской национальной лабораторией в Нью-Мексико и консорциумом французских исследовательских лабораторий под эгидой Национального центра космических исследований.

Подобное устройство было и на предыдущем марсоходе Curiosity. Но лазер Perseverance усовершенствовали и установили на нем микрофон, что позволяет слышать, как он работает. Звук возникает при столкновении луча с исследуемым объектом.

Марсоход с помощью SuperCam записал обычный шумовой фон планеты, марсианский ветер и звук от работы лазера.

Напомним, ранее марсоход Perseverance прислал панорамное 360-градусное фото Марса. Для создания этой панорамы марсоход сделал 142 отдельные снимки системой камер высокой четкости.