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Пираты захватили судно в Гвинейском заливе, фото: РИА «Новости»

Пираты похитили 15 человек с танкера с украинцами в ​​Гвинейском заливе

12 мар 2021, 11:34
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Пираты у западного побережья Африки совершили нападение на танкер, с которого похитили 15 человек, среди них могут быть и граждане Украины.

Инцидент произошел в Гвинейском заливе вечером 11 марта в около 210 морских милях к югу от города Котону (Бенин), сообщает издание FleetMon.

Всего на борту голландского танкера для перевозки жидких химических веществ Davide B был 21 член экипажа. Остальные шесть моряков, которым удалось избежать захвата, находятся в безопасности.

Отмечается, что на борту танкера были граждане Украины, Румынии и Филиппин, кого именно похитили пока не сообщается.


Davide B — это построенный в 2016 году химический танкер, который осуществлял коммерческий рейс из Риги (Латвия) в Лагос (Нигерия). Судно плавает под мальтийским флагом.

Напоминаем, недавно в Черном море вблизи Румынии затонул сухогруз с украинцами на борту. В результате несколько человек погибли.


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