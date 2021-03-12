Карантин в Україні – МОЗ оновило поділ на зони. Фото: vinnitsaok

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Карантин в Україні продовжується через пандемію коронавірусу. Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл регіонів України на карантинні зони.

Згідно з даними МОЗ, у «червоній» зоні перебувають чотири області — Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька.

В помаранчевій знаходяться 11 регіонів — Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області.

Решта областей залишилися в «жовтій» зоні карантину. Показник госпіталізацій хворих на COVID-19 перевищено у восьми регіонах.

У Києві показник госпіталізацій становить 73,7 на 100 тис. населення при нормі 60. Також цей показник перевищено в Івано-Франківській (130,5), Вінницькій (121,2), Чернівецькій (89,1), Житомирській (87,6), Закарпатській (87,3), Миколаївській (77,4), Хмельницькій (66,6) областях.

За минулу добу, 11 березня, коронавірус виявили у 12 тис. 946 осіб, зокрема захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.

Нагадаємо, 9 березня Міністерство охорони здоров’я оновлювало розподіл регіонів України на карантинні зони — до «червоної» зони потрапили Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.