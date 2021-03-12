Медведчук в январе-феврале заработал больше Разумкова

https://racurs.ua/n151636-medvedchuk-v-yanvare-fevrale-zarabotal-bolshe-razumkova.html

Ракурс

Какая зарплата депутата Верховной Рады в 2021 году, решил поинтересоваться «Ракурс». В Аппарате парламента нам раскрыли размеры зарплаты и всех дополнительных выплат, которые в январе-феврале получили спикер парламента Дмитрий Разумков, лидер фракции «ЕС» Петр Порошенко, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Меньше остальных в январе заработал лидер президентской политсилы — Арахамия получил 48 тыс. 56 грн. Самая большая зарплата за первый месяц 2021 года была у Медведчука — он заработал 55 тыс. 615 грн. Тимошенко за январь получила 51 тыс. 245 грн, а Порошенко — 53 тыс. 345 грн. Спикер парламента заработал — 51 тыс. 612 грн.

В то же время в феврале меньше других перечисленных нардепов получил Порошенко — 26 тыс. 841 грн, а больше всего Медведчук — 52 тыс. 687 грн.

Напомним, ранее в феврале сообщалось, что прогулы депутатов позволили Верховной Раде сэкономить 64 млн грн за счет невозмещения нардепам расходов за пропуски заседаний комитетов и неучастие в голосовании на пленарных заседаниях. Часть этих средств потратили на аппарат Верховной Рады, а еще одна часть пошла на финансирование помощников депутатов. Такую информацию озвучил Дмитрий Разумков.