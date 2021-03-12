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Ракурс
В Киеве запускают скоростную электричку, фото: ITC.ua

City Express запускают в Киеве — «Укрзализныця» сообщила график движения

12 мар 2021, 14:59
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«Укрзализныця» запускает в Киеве скоростную пригородную электричку City Express.

Запуск модернизированного пригородного электропоезда на маршруте Святошино — Буча состоится 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Этот электропоезд будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером, поезда будут останавливаться на таких станциях:

  • Святошино;
  • Беличи;
  • Ирпень;
  • Буча.

Первый поезд будет отправляться со станции Святошин в 05.54 и прибывать на станцию ​​Буча в 06.17.

Следующие рейсы будут отправляться со станции Святошин в такое время:


  • 06.58;
  • 08.23;
  • 17.30;
  • 18.34;
  • 19.38.

Со станции Буча рейсы будут отправляться в:

  • 06.27;
  • 07.31;
  • 08.56;
  • 18.03;
  • 19.07.

Напомним, в феврале в «Укрзализныце» представили схему линий Kyiv City Express.

Источник: Ракурс


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