City Express запускают в Киеве — «Укрзализныця» сообщила график движения

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В Киеве запускают скоростную электричку, фото: ITC.ua
City Express запускают в Киеве — «Укрзализныця» сообщила график движенияhttps://racurs.ua/n151634-city-express-zapuskaut-v-kieve-ukrzaliznycya-soobschila-grafik-dvijeniya.htmlРакурс
«Укрзализныця» запускает в Киеве скоростную пригородную электричку City Express.
Запуск модернизированного пригородного электропоезда на маршруте Святошино — Буча состоится 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
Этот электропоезд будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером, поезда будут останавливаться на таких станциях:
- Святошино;
- Беличи;
- Ирпень;
- Буча.
Первый поезд будет отправляться со станции Святошин в 05.54 и прибывать на станцию Буча в 06.17.
Следующие рейсы будут отправляться со станции Святошин в такое время:
- 06.58;
- 08.23;
- 17.30;
- 18.34;
- 19.38.
Со станции Буча рейсы будут отправляться в:
- 06.27;
- 07.31;
- 08.56;
- 18.03;
- 19.07.
Напомним, в феврале в «Укрзализныце» представили схему линий Kyiv City Express.
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