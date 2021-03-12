City Express запускают в Киеве — «Укрзализныця» сообщила график движения

В Киеве запускают скоростную электричку, фото: ITC.ua

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«Укрзализныця» запускает в Киеве скоростную пригородную электричку City Express.

Запуск модернизированного пригородного электропоезда на маршруте Святошино — Буча состоится 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Этот электропоезд будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером, поезда будут останавливаться на таких станциях:

Святошино;

Беличи;

Ирпень;

Буча.

Первый поезд будет отправляться со станции Святошин в 05.54 и прибывать на станцию ​​Буча в 06.17.

Следующие рейсы будут отправляться со станции Святошин в такое время:

06.58;

08.23;

17.30;

18.34;

19.38.

Со станции Буча рейсы будут отправляться в:

06.27;

07.31;

08.56;

18.03;

19.07.

Напомним, в феврале в «Укрзализныце» представили схему линий Kyiv City Express.