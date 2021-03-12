City Express запускають у Києві — «Укрзалізниця» повідомила графік руху

У Києві запускають швидкісну електричку, фото: ITC.ua

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«Укрзалізниця» запускає у Києві швидкісну приміську електричку City Express.

Запуск модернізованого приміського електропоїзда на маршруті Святошин — Буча відбудеться 15 березня. Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

Цей електропоїзд курсуватиме у пікові години перевезень вранці та ввечері, поїзди зупинятимуться на таких станціях:

Святошин;

Біличі;

Ірпінь;

Буча.

Перший поїзд відправлятиметься зі станції Святошин о 05.54 та прибуватиме на станцію Буча о 06.17.

Наступні рейси відправлятимуться зі станції Святошин у такий час:

06.58;

08.23;

17.30;

18.34;

19.38.

Зі станції Буча рейси відправлятимуться о:

06.27;

07.31;

08.56;

18.03;

19.07.

Нагадаємо, у лютому в «Укрзалізниці» представили схему ліній Kyiv City Express.