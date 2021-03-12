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Ракурс
У Києві запускають швидкісну електричку, фото: ITC.ua

City Express запускають у Києві — «Укрзалізниця» повідомила графік руху

12 бер 2021, 14:59
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«Укрзалізниця» запускає у Києві швидкісну приміську електричку City Express.

Запуск модернізованого приміського електропоїзда на маршруті Святошин — Буча відбудеться 15 березня. Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

Цей електропоїзд курсуватиме у пікові години перевезень вранці та ввечері, поїзди зупинятимуться на таких станціях:

  • Святошин;
  • Біличі;
  • Ірпінь;
  • Буча.

Перший поїзд відправлятиметься зі станції Святошин о 05.54 та прибуватиме на станцію Буча о 06.17.

Наступні рейси відправлятимуться зі станції Святошин у такий час:


  • 06.58;
  • 08.23;
  • 17.30;
  • 18.34;
  • 19.38.

Зі станції Буча рейси відправлятимуться о:

  • 06.27;
  • 07.31;
  • 08.56;
  • 18.03;
  • 19.07.

Нагадаємо, у лютому в «Укрзалізниці» представили схему ліній Kyiv City Express.

Джерело: Ракурс


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