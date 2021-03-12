City Express запускають у Києві — «Укрзалізниця» повідомила графік руху

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У Києві запускають швидкісну електричку, фото: ITC.ua
City Express запускають у Києві — «Укрзалізниця» повідомила графік рухуhttps://racurs.ua/ua/n151634-city-express-zapuskaut-u-kyievi-ukrzaliznycya-povidomyla-grafik-ruhu.htmlРакурс
«Укрзалізниця» запускає у Києві швидкісну приміську електричку City Express.
Запуск модернізованого приміського електропоїзда на маршруті Святошин — Буча відбудеться 15 березня. Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.
Цей електропоїзд курсуватиме у пікові години перевезень вранці та ввечері, поїзди зупинятимуться на таких станціях:
- Святошин;
- Біличі;
- Ірпінь;
- Буча.
Перший поїзд відправлятиметься зі станції Святошин о 05.54 та прибуватиме на станцію Буча о 06.17.
Наступні рейси відправлятимуться зі станції Святошин у такий час:
- 06.58;
- 08.23;
- 17.30;
- 18.34;
- 19.38.
Зі станції Буча рейси відправлятимуться о:
- 06.27;
- 07.31;
- 08.56;
- 18.03;
- 19.07.
Нагадаємо, у лютому в «Укрзалізниці» представили схему ліній Kyiv City Express.
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