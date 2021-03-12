Чи можна викидати трудові книжки – пояснення нового закону. Фото: news.dtkt.ua

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Трудове законодавство в Україні є спадщиною Радянського Союзу — глобально воно не змінювалося з 1971 року, коли прийняли Кодекс законів про працю.

Через 50 років більшість положень кодексу вже застаріли, але замість того, щоб прийняти новий сучасний кодекс, Верховна Рада вносить зміни в старий. На цей раз зміни торкнулися трудових книжок і порядку звільнення.

З 10 червня 2021 року Україна перейде на електронний облік трудової діяльності. Інформація про трудову діяльність буде розміщуватися в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

На кожного працівника в реєстрі заводитиметься окрема електронна картка, яка буде включати інформацію про прийом на роботу, звання, категорії, ранги, а також про причини звільнення.

Але не варто викидати свою трудову книжку — за бажанням працівника роботодавець може вносити інформацію і в неї. Якщо ж у співробітника немає трудової книжки, то за його бажанням роботодавець буде зобов’язаний її завести.

На вимогу працівника, роботодавець також буде зобов’язаний внести в трудову книжку записи про прийом на роботу, звільнення та заохочення, навіть якщо трудова буде зберігатися у працівника.

Також зміни торкнуться і порядку звільнення. Тепер в день звільнення працівнику необхідно буде видати на руки наказ про звільнення і розрахунок.

Раніше, в день звільнення, роботодавець був зобов’язаний видати працівникові трудову книжку і розрахунок, а наказ — тільки за бажанням працівника.

Закон України № 1217-IX, який передбачає зазначені зміни до КЗпП, опублікований 10 березня 2021 року і набуває чинності через три місяці.

Нагадаємо, цифрові трудові книжки узаконили у Верховній Раді. Нардепи 5 лютого ухвалили закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».