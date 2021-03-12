Можно ли выбрасывать трудовые книги – объяснение нового закона. Фото: news.dtkt.ua

https://racurs.ua/n151633-mojno-li-vybrasyvat-trudovye-knigi-obyasnenie-novogo-zakona.html

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Трудовое законодательство в Украине является одним из наследий Советского Союза — глобально оно не менялось с 1971 года, когда был принят Кодекс законов о труде.

Спустя 50 лет многие положения кодекса уже устарели, но вместо того, чтоб принять новый современный кодекс, Верховная Рада вносит в него изменения. На этот раз изменения коснулись трудовых книг и порядка увольнения.

С 10 июня 2021 года Украина перейдет на электронный учет трудовой деятельности. Информация о трудовой деятельности будет размещаться в реестре застрахованных лицах государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

На каждого работающего в реестре будет заводиться отдельная электронная карточка, которая будет включать информацию о приеме на работу, званиях, категориях, рангах и классах, а также о причинах увольнения.

Но не стоит выбрасывать свою трудовую книгу — по желанию сотрудника работодатель может вносить информацию и в нее. Если же у сотрудника нет трудовой книги, то по его желанию работодатель будет обязан ее завести.

По требованию сотрудника, работодатель также будет обязан внести в трудовую книгу записи о приеме на работу, увольнении и поощрениях, даже если трудовая будет храниться у сотрудника.

Также изменения коснутся и порядка увольнения. Теперь в день увольнения сотруднику необходимо будет выдать на руки приказ об увольнении и расчет.

Ранее, в день увольнения, работодатель был обязан выдать сотруднику трудовую книжку и расчет, а приказ — только по желанию сотрудника.

Закон Украины № 1217-IX, который предусматривает указанные изменения в КЗоТ, опубликован 10 марта 2021 года и вступает в силу через три месяца.

Напомним, цифровые трудовые книжки узаконили в Верховной Раде. Нардепы 5 февраля приняли закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме».