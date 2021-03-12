Пенсия по возрасту в Украине будет назначаться автоматически, но есть исключения

https://racurs.ua/n151632-pensiya-po-vozrastu-v-ukraine-budet-naznachatsya-avtomaticheski-no-est-isklucheniya.html

Ракурс

Пенсия по возрасту будет назначаться в Украине автоматически, без подачи заявления в Пенсионный фонд. Такая новация заработает с 10 июля 2021 года.

Людям, достигшим пенсионного возраста, больше не нужно подавать заявление о назначении пенсии по возрасту. Выплаты назначат автоматически с использованием сведений о лице, имеющаяся в системах персонифицированного учета Пенсионного фонда.

Соответствующие изменения предусмотрены в законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме». Документ опубликован 10 марта.

Если же в системах Пенсионного фонда информация о страховом стаже будущего пенсионера отсутствует, ему об этом сообщат. Соответствующая запись появится и в электронном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Попасть в него можно с помощью электронной цифровой подписи.

Предоставить документы для подтверждения страхового стажа необходимо в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста.

Если документы в установленный срок представлены не будут, будет считаться, что претендент изъявил желание получать пенсию с более позднего возраста.

Отсрочка назначения пенсии по возрасту произойдет и в том случае, если гражданин, которому пенсию назначили автоматически, в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста не уведомит Пенсионный фонд о выбранном им способе выплаты пенсии.

Пенсионер не сможет избежать коммуникации со служащими ПФ даже в случае наличия у фонда достаточной информации о страховом стаже. Человек в таком случае может остаться без пенсии.

В случае неначисления пенсии в автоматическом режиме для оформления пенсии нужно будет обращаться в Пенсионный фонд с заявлением в общем порядке.

«Ракурс» сообщал, что рост пенсий в Украине вдвое прогнозируют в Министерстве социальной политики. Анонсированное увеличение выплат должон установить средний размер пенсий в Украине на уровне 7 тыс. грн. Такие планы обнародовали на совещании в Офисе президента 9 марта.