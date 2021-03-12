Пенсія за віком в Україні призначатиметься автоматично, але є винятки

https://racurs.ua/ua/n151632-pensiya-za-vikom-v-ukrayini-pryznachatymetsya-avtomatychno-ale-ie-vynyatky.html

Ракурс

Пенсія за віком призначатиметься в Україні автоматично, без подачі заяви до Пенсійного фонду.

Така новація запрацює з 10 липня 2021 року.

Особам, які досягли пенсійного віку, більше не потрібно подавати заяву про призначення пенсії за віком. Виплати призначать автоматично з використанням відомостей про особу, яка наявна в системах персоніфікованого обліку Пенсійного фонду.

Відповідні зміни передбачені у законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Документ опубліковано 10 березня.

Якщо ж в системах Пенсійного фонду інформація про страховий стаж майбутнього пенсіонера відсутня, його про це повідомлять. Відповідний запис з’явиться і в електронному кабінеті на сайті Пенсійного фонду. Потрапити до нього можна за допомогою електронного цифрового підпису.

Надати документи для підтвердження страхового стажу необхідно впродовж трьох місяців після досягнення пенсійного віку.

Якщо документи у встановлений строк подані не будуть, особа буде вважатися такою, що виявила бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку.

Відстрочення призначення пенсії за віком відбудеться і в тому випадку, якщо особа, якій пенсію призначили автоматично, впродовж трьох місяців після досягнення пенсійного віку не повідомить Пенсійний фонд про обраний нею спосіб виплати пенсії.

Пенсіонер не зможе уникнути комунікації зі службовцями ПФ навіть у разі наявності у фонду достатньої інформації про страховий стаж. Людина в такому випадку може залишитись без пенсії.

У разі ненарахування пенсії в автоматичному режимі для оформлення особі треба буде звертатися до Пенсійного фонду з заявою в загальному порядку.

«Ракурс» повідомляв, що зростання пенсій в Україні удвічі прогнозують у Міністерстві соціальної політики. Анонсоване збільшення виплат має встановити середній розмір пенсій в Україні на рівні 7 тис. грн. Такі плани оприлюднили на нараді в Офісі президента 9 березня.