Рынат Ахметов, фото: DW

https://racurs.ua/ua/n151631-syn-ahmetova-stav-vlasnykom-villy-u-shveycariyi-za-2-mlrd-grn-zmi.html

Ракурс

Дамір Ахметов, старший син відомого українського бізнесмена Ріната Ахметова, за 60 млн швейцарських франків (близько 2 млрд грн) став власником вілли, розташованої у передмісті Женеви (Швейцарія) — у селищі Везена на березі Женевського озера.

Купівля вілли відбулася у грудні 2020 року, її попереднім власником був французький бізнесмен Мансур Акрам Одже, який народився у Саудівській Аравії і входить у список 100 найвпливовіших арабів світу. Про це у статті для видання Kyiv Post повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко.

За інформацією Лещенка, окрім вілли, син Ахметова також придбав менший будинок по сусідству та ділянку площею 7,6 тис. кв. м.

Зазначається, що «швейцарське гніздо» Даміра Ахметова розташоване безпосередньо біля Женевського озера.

Даміру Ахметову 32 роки, у десятирічному віці він залишив Україну, навчався у Швейцарії та Великій Британії.

Дамір Ахметов є членом наглядових рад енергетичних і металургійних компаній свого батька — ДТЕК і Метінвест. Самостійного бізнесу він ніколи не вів.

Статки Ріната Ахметова Forbes оцінює в 7,6 млрд дол. За межами України у нього немає значного бізнесу, проте є цінна власність.