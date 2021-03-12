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В Одесі ув’язненим намагалися передати наркотики, сховавши їх у моркві, фото: прес-служба Одеського СІЗО
Наркотики в’язням у незвичний спосіб намагалися передати в Одесі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n151630-narkotyky-v-yaznyam-u-nezvychnyy-sposib-namagalysya-peredaty-v-odesi-foto.htmlРакурс
Наркотики, заховані в моркві, намагалися передати одному з в’язнів, який перебуває в Одеському СІЗО.
Пакунок з цією морквою передала одному з ув’язнених «громадянка О.». Про це повідомляє прес-служба Одеського СІЗО.
У переданих шести морквинах виявили:
- 14 поліетиленових згортків із речовиною зеленого кольору рослинного походження зі специфічним запахом;
- п’ять згортків перемотаних синьою клейкою стрічкою з речовиною невідомого походження;
- п’ять згортків перемотаних блакитною клейкою стрічкою з речовиною невідомого походження;
- два згортки білого кольору з речовиною невідомого походження;
- 21 пігулку лікарського препарату «Лірика», який також вживають з наркотичною метою.
Частина виявлених згортків була підписана.
Зазначається, що, працівники СІЗО завчасно знали про можливу «передачу».
Вилучені згортки та пігулки відправили на експертизу.
Нагадаємо, у колонію на Львівщині у 2013 році намагалися передати партію наркотиків у пельменях.
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