В Одесі ув’язненим намагалися передати наркотики, сховавши їх у моркві, фото: прес-служба Одеського СІЗО

https://racurs.ua/ua/n151630-narkotyky-v-yaznyam-u-nezvychnyy-sposib-namagalysya-peredaty-v-odesi-foto.html

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Наркотики, заховані в моркві, намагалися передати одному з в’язнів, який перебуває в Одеському СІЗО.

Пакунок з цією морквою передала одному з ув’язнених «громадянка О.». Про це повідомляє прес-служба Одеського СІЗО.

У переданих шести морквинах виявили:

14 поліетиленових згортків із речовиною зеленого кольору рослинного походження зі специфічним запахом;

п’ять згортків перемотаних синьою клейкою стрічкою з речовиною невідомого походження;

п’ять згортків перемотаних блакитною клейкою стрічкою з речовиною невідомого походження;

два згортки білого кольору з речовиною невідомого походження;

21 пігулку лікарського препарату «Лірика», який також вживають з наркотичною метою.

Частина виявлених згортків була підписана.

Зазначається, що, працівники СІЗО завчасно знали про можливу «передачу».

Вилучені згортки та пігулки відправили на експертизу.

Нагадаємо, у колонію на Львівщині у 2013 році намагалися передати партію наркотиків у пельменях.