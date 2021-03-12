Любовні листи з фронту випадково знайшли у старому готелі в Англії, фото — Daily mail

https://racurs.ua/ua/n151629-lubovni-lysty-z-frontu-vypadkovo-znayshly-u-staromu-goteli-v-angliyi-foto.html

Ракурс

Історична знахідка в Англії: працівники старого готелю розкрили зміст любовних листів часів війни. Їх випадково знайшли під час ремонту будівлі.

Під час реставрації готелю Esplanade в місті Скарборо під мостинами невеликого підсобного приміщення разом зі старими пачками сигарет і обгортками від шоколаду робітники знайшли документи 80-річної давнини, пише Daily Mail.

Працівники готелю передали знахідки археологічно-історичного громаді міста. Як стверджують історики, листи написали у період 1941−1944 років. Кожне послання, адресоване чоловікові, починається зі слів «мій дорогий» і оповідає про життя дівчини без її коханого.

В одній із записок невідома розповіла, що дивиться з друзями фільм «Зоряна ніч» і відчуває неймовірну тугу.

Я радий чути, що ти відпочиваєш, дорога, я постараюся зробити те ж саме, хоча без тебе моє життя зараз зовсім не таке, — написав їй чоловік в листі.

В інших посланнях його подруга зізналася своєму другові в любові.

День і ніч ти завжди в моїх думках, куди б ти не пішов, мій дорогий, не забувай, що я люблю тебе більше всього на світі, — зізнавалася вона.

Під час Другої світової війни британський місто Скарборо піддавався бомбардуванню німецьких літаків. У цьому готелі перед відправленням на фронт розміщувалися солдати — ймовірно, ці листи були заховані тут разом з іншими речами.

Представник археологічного співтовариства Марі Вудс повідомила, що єдиною підказкою, яка зможе розкрити таємницю цієї пари, є зворотна адреса в верхньому правому куті листів.