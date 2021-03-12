Любовные письма с фронта случайно нашли в старой гостинице в Англии, фото — Daily mail

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Ракурс

Историческая находка в Англии: работники старого отеля раскрыли содержание любовных писем времен войны. Их случайно нашли во время ремонта здания.

Во время реставрации отеля Esplanade в городе Скарборо в небольшом подсобном помещении вместе со старыми пачками сигарет и обертками от шоколада рабочие нашли документы 80-летней давности, пишет Daily Mail.

Работники отеля передали находки археолого-исторической общине города. Как утверждают историки, письма написали в период 1941—1944 годов. Каждое послание, адресованное мужчине, начинается со слов «мой дорогой» и повествует о жизни девушки без ее любимого.

В одной из записок неизвестная рассказала, что смотрит с друзьями фильм «Звездная ночь» и чувствует невероятную тоску.

Я рад слышать, что ты отдыхаешь, дорогая, я постараюсь сделать то же самое, хотя без тебя моя жизнь сейчас совсем не такая, — написал ей мужчина в письме.

В других посланиях девушка призналась своему другу в любви.

День и ночь ты всегда в моих мыслях, куда бы ты ни пошел, мой дорогой, не забывай, что я люблю тебя больше всего на свете, — признавалась она.

Во время Второй мировой войны британский город Скарборо подвергался бомбардировке немецких самолетов. В этом отеле перед отправкой на фронт размещались солдаты — вероятно, эти письма были спрятаны здесь вместе с другими вещами.

Представитель археологического сообщества Мари Вудс сообщила, что единственной подсказкой, которая сможет раскрыть тайну этой пары, является обратный адрес в верхнем правом углу листов.