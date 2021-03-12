Подробности убийства семилетней девочки на Херсонщине. Фото: 24 канал

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Убийство семилетней девочки в Херсонской области шокировало общественность — девочку искали четыре дня и нашли задушенной в полуразрушенном сарае.

Маленькая жительница села Счастливое Алешковского района пропала вечером 7 марта, когда играла на улице. Отсутствие дочери заметила мать, пишет ТСН.

Сначала она сама искала ребенка, а через несколько часов родственники Марии вызвали полицию. Присоединились к поискам также волонтеры, нацгвардийци и спасатели, которые проверяли заброшенные помещения, выгребные ямы и коммуникации.

Местные жители рассказывали, что в последний раз девочку видели вечером 7 марта на автобусной остановке. Дети, игравшие с ней, рассказали, что Маша очень хотела встретить папу с работы, потому что ждала от него подарка к 8 марта.

Она бегала на автобусную остановку, что недалеко от дома. В это время через село проходило два рейсовых автобуса. Водителей опросили, девочки они не видели. Местные жители предполагали, что ее могли похитить машиной.

Во время поисков служебная собака взяла след ребенка, но возле автобусной остановки след потерялся. Правоохранители подозревали, что Мария могла сесть в машину или маршрутку.

Следователи отрабатывали все версии, искали и в селе, и вне его. Несколько раз проверили Северо-Крымский канал, проходящий близ села, в радиусе 40 км, однако ребенка нигде не было.

Семья девочки стоит на учете как такая, которая попала в сложные жизненные обстоятельства. Маша с десятилетним братом живут с мамой. Мама с папой в разводе, он живет отдельно. Когда мужчина приехал с работы, его дочь уже искали.

Мать перебивается временными заработками: копает огороды, сажает картофель, овощи, потом выкапывает. Отец Маши также на временных подработках. Когда-то здесь был колхоз-миллионер, а сейчас уже село обеднело, кто мог — уехал, остались такие вот люди. Но я бы не сказал, что мать за детьми не смотрела. И Маша, и ее брат ходили в школу, чистые, аккуратные, не голодали, — рассказал житель Счастливого.

Тело девочки нашли 11 марта в полуразрушенном сарае в селе Счастливое, где и жил ребенок. Маша была в той же одежде, в которой ее видели в последний раз.

Поскольку территорию села и вокруг него проверили несколько раз, сарай, где обнаружили тело, также осматривали. Поэтому, предполагают следователи, тело убитой девочки где-то прятали, а потом подбросили.

Известно, что правоохранители рассматривают несколько версий исчезновения девочки:

ребенок мог сам уйти из дома;

относительно девочки могли совершить преступление в селе;

ее могли похитить с остановки.

Также пока полиция разыскивает предполагаемого убийцу ребенка среди жителей села Счастливое. В полиции не исключают, что девочку изнасиловали — окончательно это должна подтвердить экспертиза.

Напомним, полиция переквалифицировала дело об исчезновении Марии Борисовой на п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно — умышленное убийство малолетнего ребенка.