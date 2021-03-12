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Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Украинская правда»

Киев обновил пандемический максимум больных коронавирусом — детали (ИНФОГРАФИКА)

12 мар 2021, 12:54
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Коронавирус в Киеве установил новый печальный рекорд — в больницах столицы находится наибольшее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 с начала пандемии.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об этом сегодня, 12 марта, во время онлайн-брифинга.

Впервые карантин из-за угрозы эпидемии коронавируса в Киеве ввели год назад — 12 марта 2020 года.

Сегодня в больницах столицы — наибольшее количество больных коронавирусом с начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки, — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отмечает, что такая ситуация с коронавируса в столице свидетельствует о «тревожных тенденциях»:

  • всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 2 тыс. 548 больных COVID-19, из них 14 детей;
  • в тяжелом состоянии — 1 тыс. 689 пациентов;
  • кислородную поддержку получают 1 тыс. 978 человек;
  • под аппаратами ИВЛ — 38 больных;
  • заполненность коек в коммунальных медучреждениях составляет 57%.

За прошедшие сутки, 11 марта, в Киеве обнаружили еще 896 больных COVID-19, 23 пациента умерли. Всего коронавирус в Киеве унес жизни уже 2 тыс. 857 человек.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Также Кличко сообщил, что в Киеве пришлось полностью закрыть на карантин две школы. Всего на дистанционном обучении в столице находятся 460 классов в 182 школах города.


В детских садах за выявлены случаи вируса временно закрыты 92 группы в 72 садах. Наполненность детей в садиках — почти 50%, — отметил Кличко.

Напоминаем, на Прикарпатье, где наблюдается вспышка заболеваемости COVID-19, количество больных за два месяца возросло в четыре раза.

Источник: Ракурс


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