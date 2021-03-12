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У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Українська правда»

Київ оновив пандемічний максимум хворих на коронавірус — деталі (ІНФОГРАФІКА)

12 бер 2021, 12:54
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Коронавірус у Києві встановив новий сумний рекорд — у лікарнях столиці перебуває найбільша кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 від початку пандемії.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про це сьогодні, 12 березня, під час онлайн-брифінгу.

Вперше карантинні обмеження через загрозу епідемії коронавірусу у Києві запровадили рік тому — 12 березня 2020 року.

Сьогодні в лікарнях столиці — найбільша кількість хворих на коронавірус від початку пандемії. Особливо тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки, — наголосив Кличко.

Мер Києва наголошує, що така ситуація з коронавірусом у столиці свідчить про «тривожні тенденції»:

загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 2 тис. 548 хворих на COVID-19, з них 14 дітей;

у важкому стані — 1 тис. 689 пацієнтів;

кисневу підтримку отримують 1 тис. 978 людей;

під апаратами ШВЛ — 38 хворих;

заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить 57%.

За минулу добу, 11 березня, у Києві виявили ще 896 хворих на COVID-19, 23 пацієнти померли. Всього коронавірус у Києві забрав життя вже 2 тис. 857 людей.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Також Кличко повідомив, що в Києві довелося повністю закрити на карантин дві школи. Загалом на дистанційному навчанні у столиці перебувають 460 класів у 182 школах міста.


У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 92 групи у 72 садках. Наповненість дітей у садочках — майже 50%, — зазначив Кличко.

Нагадуємо, на Прикарпатті, де спостерігається спалах захворюваності на COVID-19, кількість хворих за два місяці зросла вчетверо.

Джерело: Ракурс


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