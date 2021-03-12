Київ оновив пандемічний максимум хворих на коронавірус — деталі (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151627-kyyiv-onovyv-pandemichnyy-maksymum-hvoryh-na-koronavirus-detali-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві встановив новий сумний рекорд — у лікарнях столиці перебуває найбільша кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 від початку пандемії.
Мер Києва Віталій Кличко заявив про це сьогодні, 12 березня, під час онлайн-брифінгу.
Вперше карантинні обмеження через загрозу епідемії коронавірусу у Києві запровадили рік тому — 12 березня 2020 року.
Сьогодні в лікарнях столиці — найбільша кількість хворих на коронавірус від початку пандемії. Особливо тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки, — наголосив Кличко.
Мер Києва наголошує, що така ситуація з коронавірусом у столиці свідчить про «тривожні тенденції»:
загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 2 тис. 548 хворих на COVID-19, з них 14 дітей;
у важкому стані — 1 тис. 689 пацієнтів;
кисневу підтримку отримують 1 тис. 978 людей;
під апаратами ШВЛ — 38 хворих;
заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить 57%.
За минулу добу, 11 березня, у Києві виявили ще 896 хворих на COVID-19, 23 пацієнти померли. Всього коронавірус у Києві забрав життя вже 2 тис. 857 людей.
Також Кличко повідомив, що в Києві довелося повністю закрити на карантин дві школи. Загалом на дистанційному навчанні у столиці перебувають 460 класів у 182 школах міста.
У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 92 групи у 72 садках. Наповненість дітей у садочках — майже 50%, — зазначив Кличко.
Нагадуємо, на Прикарпатті, де спостерігається спалах захворюваності на COVID-19, кількість хворих за два місяці зросла вчетверо.