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Ракурс
В Украине – новая вспышка коронавируса, фото: Mohsen Atayi

COVID-вспышка на Прикарпатье — в области свободны только 16% коек с кислородом

12 мар 2021, 12:13
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Эпидемия коронавируса в Украине набирает обороты. В результате вспышки заболеваемости в Ивано-Франковской области свободны менее 16% коек с кислородом.

Первый заместитель министра здравоохранения Украины Ирины Садовьяк заявила об этом сегодня, 12 марта, во время брифинга.

Отмечается, что по состоянию на 11 марта загруженность коечного фонда по Ивано-Франковской области составляет 84,4%:

  • загруженность коек с доступом к кислороду — 84,1%;
  • загруженность реанимационных коек — 84,6%;
  • загруженность на аппаратах ИВЛ — 31,1%.

Задействованы 30 больниц, которые работают с больными коронавирусной болезнью COVID-19.

Ивано-Франковская область сегодня, к сожалению, возглавляет рейтинг по количеству пациентов, находящихся на лечении в данных больницах, — подчеркивает Садовьяк.

На Франковщине сегодня лечатся сегодня 3 тыс. 523 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной болезни, 1 тыс. 941 пациент (55% от всех) — кислородно зависимы.


Садовьяк отмечает, что за два месяца количество пациентов в области возросло в четыре раза:

  • по состоянию на 1 января этого года в стационарах на лечении находилось 865 пациентов и были развернуты 2892 койки (загруженность составляла 30%);
  • сегодня на развернутых уже 4 тыс. 176 коек находятся 3 тыс. 523 пациента (загруженность составляет 84,4%).

За минувшие сутки в Ивано-Франковской области COVID-19 подтвердили у еще 695 человек. С 26 февраля регион находится «красной» карантинной зоне.

Источник: Ракурс


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