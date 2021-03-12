В Украине – новая вспышка коронавируса, фото: Mohsen Atayi

https://racurs.ua/n151624-covid-vspyshka-na-prikarpate-v-oblasti-svobodny-tolko-16-koek-s-kislorodom.html

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Эпидемия коронавируса в Украине набирает обороты. В результате вспышки заболеваемости в Ивано-Франковской области свободны менее 16% коек с кислородом.

Первый заместитель министра здравоохранения Украины Ирины Садовьяк заявила об этом сегодня, 12 марта, во время брифинга.

Отмечается, что по состоянию на 11 марта загруженность коечного фонда по Ивано-Франковской области составляет 84,4%:

загруженность коек с доступом к кислороду — 84,1%;

загруженность реанимационных коек — 84,6%;

загруженность на аппаратах ИВЛ — 31,1%.

Задействованы 30 больниц, которые работают с больными коронавирусной болезнью COVID-19.

Ивано-Франковская область сегодня, к сожалению, возглавляет рейтинг по количеству пациентов, находящихся на лечении в данных больницах, — подчеркивает Садовьяк.

На Франковщине сегодня лечатся сегодня 3 тыс. 523 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной болезни, 1 тыс. 941 пациент (55% от всех) — кислородно зависимы.

Садовьяк отмечает, что за два месяца количество пациентов в области возросло в четыре раза:

по состоянию на 1 января этого года в стационарах на лечении находилось 865 пациентов и были развернуты 2892 койки (загруженность составляла 30%);

сегодня на развернутых уже 4 тыс. 176 коек находятся 3 тыс. 523 пациента (загруженность составляет 84,4%).

За минувшие сутки в Ивано-Франковской области COVID-19 подтвердили у еще 695 человек. С 26 февраля регион находится «красной» карантинной зоне.