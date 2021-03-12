Деоккупацию Крыма Россия будет считать агрессией — реакция Кремля на решение СНБО

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Кремль будет рассматривать участие любых стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность России.

Москва расценивает озвученную Киевом стратегию деоккупации Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух регионов России. Об этом заявил источник РИА «Новости». Кроме того, российский МИД якобы предостерег «горячие головы» в Киеве от попыток реализовать на Донбассе силовой сценарий.

РосЗМИ 11 марта начали передавать реакцию российских чиновников на информацию об утверждении украинским Совбезом стратегии где оккупации Крыма.

Так называемый постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер фейкового оккупационного правительства полуострова Георгий Мурадов заявил, что «стратегия Украины по поводу возвращения полуострова является частью спланированной по наущению западных кураторов провокации».

Мурадов утверждает, что «последовательное движение Украины к краю пропасти должно вызывать как минимум чувство тревоги у здравомыслящих сил в странах, которые намерены поддержать эту антироссийскую провокацию».

Он уверен, что Киев на самом деле останется в одиночестве в крымском вопросе.

10 марта первый заместитель постпреда РФ при Совбезе ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия проведет неформальное заседание организации на тему Крыма 17 марта. В заседании примут участие неназванные им «представители полуострова».

Член комитета Совета Федерации по международным делам от оккупированного Крыма Сергей Цеков назвал концепцию СНБО «очередным громким оскорбительной заявлением», адресованным «внешним хозяевам Украины».

Напомним, что накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал принятую на заседании Совета нацбезопасности и обороны стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма исторической. По его словам, три кита политики, благодаря которой Киев надеется вернуть полуостров, это принятая СНБО стратегия, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров и синергия — восстановление международного права и полного суверенитета Киева над Крымом.

Крым Россия оккупировала после введения войск и проведения референдума весной 2014 года. Ранее Киев анонсировал создание «Крымской платформы» как площадки по деоккупации Крыму, которая будет объединять все меры, которые касаются полуострова.

МИД стремится вернуть вопрос Крыма на высокий международный, политический уровень.