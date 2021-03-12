Подробиці вбивства семирічної дівчинки на Херсонщині. Фото: 24 канал

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Вбивство семирічної дівчинки на Херсонщині шокувало громадськість — Марійку Борисову шукали чотири дні та знайшли задушеною у напівзруйнованому сараї.

Маленька жителька села Щасливе Олешківського району зникла увечері 7 березня, коли гралася надворі. Відсутність доньки помітила мати, пише ТСН.

Спочатку вона сама шукала дитину, а за кілька годин родичі Марійки викликали поліцію. Долучилися до пошуків також волонтери, нацгвардійці та рятувальники, які перевіряли закинуті приміщення, вигрібні ями та комунікації.

Місцеві жителі розповідали, що востаннє дівчинку бачили увечері 7 березня на автобусній зупинці. Діти, що гралися з нею, розповіли, що Марійка дуже хотіла зустріти тата з роботи, бо чекала від нього подарунка до 8 березня.

Вона бігала на автобусну зупинку, що недалеко від будинку. В цей час через село проходило два рейсових автобуси. Водіїв опитали, дівчинки вони не бачили. Селяни припускали, що її могли викрасти машиною.

Під час пошуків службовий собака взяв слід дитини, але біля автобусної зупинки слід загубився. Правоохоронці підозрювали, що Марія могла сісти в авто чи маршрутку.

Слідчі відпрацьовували усі версії, шукали і в селі, і поза ним. Кілька разів перевірили Північно-Кримський канал, що проходить неподалік села, в радіусі 40 км, проте дитини ніде не було.

Родина дівчинки стоїть на обліку як така, що потрапила в складні життєві обставини. Марійка з десятирічним братом живуть з мамою. Мама з татом розлучені, він живе окремо. Коли чоловік приїхав з роботи, його доньку вже шукали.

Мати перебивається тимчасовими заробітками: копає городи, садить картоплю, овочі, потім викопує. Батько Маші також на тимчасових підробітках. Колись тут був колгосп-мільйонер, а зараз уже село збідніло, хто міг — поїхав, залишилися такі ось люди. Але я б не сказав, що мати за дітьми не дивилася. І Маша, і її брат ходили у школу, чисті, акуратні, не голодували, — розповів житель Щасливого.

Тіло дівчинки знайшли 11 березня у напівзруйнованому сараї у селі Щасливе, де і мешкала дитина. Марійка була у тому ж одязі, у якому її бачили востаннє.

Оскільки територію села і навколо нього перевірили кілька разів, сарай, де виявили тіло, також оглядали. Тож, припускають слідчі, тіло вбитої дівчинки десь переховували, а потім підкинули.

Відомо, що правоохоронці розглядають кілька версій зникнення дівчинки:

дитина могла сама піти з дому;

стосовно дівчинки могли вчинити злочин у селі;

її могли викрасти із зупинки.

Також наразі поліція розшукує можливого вбивцю дитини серед жителів села Щасливе. В поліції не відкидають, що дівчинку зґвалтували — остаточно це має підтвердити експертиза.

Нагадаємо, у поліції перекваліфікували справу про зникнення Марії Борисової на п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме — умисне вбивство малолітньої дитини.