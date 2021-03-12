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В Одессе заключенным пытались передать наркотики, спрятав их в моркови, фото: пресс-служба Одесского СИЗО
Наркотики заключенным необычным способом пытались передать в Одессе (ФОТО)https://racurs.ua/n151630-narkotiki-zakluchennym-neobychnym-sposobom-pytalis-peredat-v-odesse-foto.htmlРакурс
Наркотики, спрятанные в моркови, пытались передать одному из заключенных, который находится в Одесском СИЗО.
Пакет с этой морковью передала одному из заключенных «гражданка О.». Об этом сообщает пресс-служба Одесского СИЗО.
В переданных шести морковок обнаружили:
- 14 полиэтиленовых свертков с веществом зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом;
- пять свертков перемотанных синей клейкой лентой с веществом неизвестного происхождения;
- пять свертков перемотанных голубой клейкой лентой с веществом неизвестного происхождения;
- два свертка белого цвета с веществом неизвестного происхождения;
- 21 таблетку лекарственного препарата «Лирика», который также употребляют с наркотической целью.
Часть выявленных свертков были подписаны.
Отмечается, что сотрудники СИЗО заблаговременно знали о возможной «передаче».
Изъятые свертки и таблетки отправили на экспертизу.
Напомним, в колонию на Львовщине в 2013 году пытались передать партию наркотиков в пельменях.
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