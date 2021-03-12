В Одессе заключенным пытались передать наркотики, спрятав их в моркови, фото: пресс-служба Одесского СИЗО

https://racurs.ua/n151630-narkotiki-zakluchennym-neobychnym-sposobom-pytalis-peredat-v-odesse-foto.html

Ракурс

Наркотики, спрятанные в моркови, пытались передать одному из заключенных, который находится в Одесском СИЗО.

Пакет с этой морковью передала одному из заключенных «гражданка О.». Об этом сообщает пресс-служба Одесского СИЗО.

В переданных шести морковок обнаружили:

14 полиэтиленовых свертков с веществом зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом;

пять свертков перемотанных синей клейкой лентой с веществом неизвестного происхождения;

пять свертков перемотанных голубой клейкой лентой с веществом неизвестного происхождения;

два свертка белого цвета с веществом неизвестного происхождения;

21 таблетку лекарственного препарата «Лирика», который также употребляют с наркотической целью.

Часть выявленных свертков были подписаны.

Отмечается, что сотрудники СИЗО заблаговременно знали о возможной «передаче».

Изъятые свертки и таблетки отправили на экспертизу.

Напомним, в колонию на Львовщине в 2013 году пытались передать партию наркотиков в пельменях.