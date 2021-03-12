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Ракурс
В Одессе заключенным пытались передать наркотики, спрятав их в моркови, фото: пресс-служба Одесского СИЗО

Наркотики заключенным необычным способом пытались передать в Одессе (ФОТО)

12 мар 2021, 13:37
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Наркотики, спрятанные в моркови, пытались передать одному из заключенных, который находится в Одесском СИЗО.

Пакет с этой морковью передала одному из заключенных «гражданка О.». Об этом сообщает пресс-служба Одесского СИЗО.

В переданных шести морковок обнаружили:

  • 14 полиэтиленовых свертков с веществом зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом;
  • пять свертков перемотанных синей клейкой лентой с веществом неизвестного происхождения;
  • пять свертков перемотанных голубой клейкой лентой с веществом неизвестного происхождения;
  • два свертка белого цвета с веществом неизвестного происхождения;
  • 21 таблетку лекарственного препарата «Лирика», который также употребляют с наркотической целью.

Часть выявленных свертков были подписаны.

Отмечается, что сотрудники СИЗО заблаговременно знали о возможной «передаче».

Изъятые свертки и таблетки отправили на экспертизу.

В Одессе заключенным пытались передать наркотики, спрятав их в моркови, фото: пресс-служба Одесского СИЗО

В Одессе заключенным пытались передать наркотики, спрятав их в моркови, фото: пресс-служба Одесского СИЗО

В Одессе заключенным пытались передать наркотики, спрятав их в моркови, фото: пресс-служба Одесского СИЗО

В Одессе заключенным пытались передать наркотики, спрятав их в моркови, фото: пресс-служба Одесского СИЗО

В Одессе заключенным пытались передать наркотики, спрятав их в моркови, фото: пресс-служба Одесского СИЗО

В Одессе заключенным пытались передать наркотики, спрятав их в моркови, фото: пресс-служба Одесского СИЗО


В Одессе заключенным пытались передать наркотики, спрятав их в моркови, фото: пресс-служба Одесского СИЗО

Напомним, в колонию на Львовщине в 2013 году пытались передать партию наркотиков в пельменях.

Источник: Ракурс


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