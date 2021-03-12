Рынат Ахметов, фото: DW

https://racurs.ua/n151631-syn-ahmetova-priobrel-villu-v-shveycarii-za-2-mlrd-grn-smi.html

Ракурс

Дамир Ахметов, старший сын известного украинского бизнесмена Рината Ахметова, за 60 млн швейцарских франков (около 2 млрд грн) стал владельцем виллы, расположенной в пригороде Женевы (Швейцария) — в поселке Везена на берегу Женевского озера.

Покупка виллы состоялась в декабре 2020 года, ее предыдущим владельцем был французский бизнесмен Мансур Акрам Отже, родившийся в Саудовской Аравии и входищий в список 100 самых влиятельных арабов мира. Об этом в статье для издания Kyiv Post сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко.

По информации Лещенко, кроме виллы, сын Ахметова также приобрел меньший дом по соседству и участок площадью 7,6 тыс. кв. м.

Отмечается, что «швейцарское гнездо» Дамира Ахметова расположено непосредственно у Женевского озера.

Дамиру Ахметову 32 года, в десятилетнем возрасте он покинул Украину, учился в Швейцарии и Великобритании.

Дамир Ахметов является членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца — ДТЭК и Метинвест. Самостоятельного бизнеса он никогда не вел.

Состояние Рината Ахметова Forbes оценивает в 7,6 млрд долл. За пределами Украины у него нет значительного бизнеса, однако есть ценная собственность.