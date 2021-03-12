Медведчук у січні-лютому в Раді заробив більше за Разумкова

https://racurs.ua/ua/n151636-medvedchuk-u-sichni-lutomu-v-radi-zarobyv-bilshe-za-razumkova.html

Ракурс

Яка зарплата депутата Верховної Ради у 2021 році, вирішив поцікавитися «Ракурс». В Апараті парламенту нам розкрили розміри зарплатні та усіх додаткових виплат, котрі у січні-лютому отримали спікер парламенту Дмитро Разумков, лідер фракції «ЄС» Петро Порошенко, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук та очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Найменше з вказаних депутатів у січні заробив представник президентської політсили — Арахамія отримав 48 тис. 56 грн. Найбільша зарплатня за перший місяць 2021 року була у Медведчука — він заробив 55 тис. 615 грн. Тимошенко за січень отримала 51 тис. 245 грн, а Порошенко — 53 тис. 345 грн. Спікер парламенту заробив — 51 тис. 612 грн.

Водночас у лютому найменше з-поміж перелічених нардепів отримав Порошенко — 26 тис. 841 грн, а найбільше Медведчук — 52 тис. 687 грн.

Нагадаємо, раніше у лютому повідомлялося, що прогули депутатів дозволили Верховній Раді зекономити 64 млн грн на невідшкодуванні нардепам витрат через пропуски засідань комітетів та неучасть у голосуванні на пленарних засіданнях. Частину цих коштів витратили на апарат Верховної Ради, а ще одна частина пішла на фінансування помічників депутатів. Таку інформацію озвучив Дмитро Разумков.