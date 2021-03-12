У «червону» зону карантину потрапило ще одне місто – деталі. Фото: Українська правда

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У Вінниці посилюють карантинні обмеження до «червоного» рівня через стрімке поширення захворюваності на COVID-19.

Таке рішення 12 березня прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляють у прес-службі Вінницької міської ради.

Окрім заборон, які діють на «помаранчевому» рівні, з 13 березня забороняється проведення будь-яких масових заходів, робота спортивних закладів і закладів культури.

За словами міського голови Сергія Моргунова, у Вінниці збільшилася кількість хворих, які потрапляють до лікарень уже у важкому стані. Також зросла кількість летальних випадків від ускладнень коронавірусу.

Уже два тижні Вінниччина перебуває на межі потрапляння до «червоної зони» карантину. Найбільша кількість нових випадків фіксується саме в обласному центрі: лише за останній тиждень це від 226 до 404 нових хворих щодня.

Наразі вводяться обмеження «червоної зони» у міській територіальній громаді. Решта області поки що залишається на «помаранчевому» рівні.

Як відомо, «червоний» рівень епіднебезпеки встановлюється на території регіонів зі значним поширенням COVID-19. Попереджувальний «помаранчевий» рівень встановлено на території дев’яти областей та в Києві.

Нагадаємо, 12 березня Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл регіонів України на карантинні зони.