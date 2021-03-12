С Сovishield надо поспешить — вакцина пригодна до июня

Вакцинация в Украине. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151640-s-sovishield-nado-pospeshit-vakcina-prigodna-do-iunya.html

Ракурс

Вакцинация в Украине от коронавируса началась позже, чем планировалось. Из-за задержки поставок действующая партия может испортиться быстрее, чем будет использована по назначению.

Срок годности вакцины истекает 23 июня 2021 года. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Сообщается, что для использования всей партии вакцины до конца срока годности темпы вакцинации в Украине должны вырасти почти вдвое. Сейчас средний темп вакцинации в Украине составляет около 2 тыс. 400 прививок в сутки, а поэтому, при сохранении действующих темпов, Украина успеет использовать только половину партии.



В то же время в Минздраве заявляют, что за две недели кампании по вакцинации общее количество неиспользованной вакцины составило 97 доз. В Министерстве подчеркнули, что это в 50 раз меньше заложенного показателя потери.

По состоянию на утро 9.03.2021 года общее количество неиспользованных доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, а именно разбитых, поврежденных или не подлежащих использованию, составило 97 доз, — заявили в ведомстве.



Отметим, что вакцинация индийской вакциной Covishield началась в Украине 24 февраля. Планировалось, что к концу первой недели Украина выйдет на 10 тыс. прививок в сутки, однако удалось выйти на показатель только в три тысячи прививок.

Напомним, ранее мы сообщали, что темпы вакцинации от коронавируса в Украине несколько возросли. За сутки 11 марта 8 тыс. 859 человек были привиты от COVID-19. С начала кампании первую дозу AstraZeneca получили почти 40 тыс. человек — 38 тыс. 237. Вчера в Минздраве сообщали о 5 тыс. 898 прививок от COVID-19