В мире зарегистрированы несколько летальных случаев после введения вакцины AstrаZeneca, фото: AstrаZeneca

https://racurs.ua/n151639-smert-posle-privyvki-v-voz-rasskazali-stoit-li-otkazyvatsya-ot-vakciny-astrazeneca.html

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Вакцинация от коронавируса в мире активно продолжается. В то же время растут и опасения относительно возможных негативных последствий вакцинации, в частности о возможности вызванных вакциной летальных случаев. Особенно это касается вакцины AstraZeneca, на прививки которой ряд государств вводили ограничения.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что польза от вакцины АstraZeneca превышает негативные данные о ней и рекомендуют продолжить прививки этим препаратом, несмотря на решение ряда стран ЕС об их приостановлении. Об этом во время брифинга заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Причиной приостановок вакцинации препаратом AstraZeneca стали, в частности, несколько случаев тромбоза, которые произошли уже после прививок.

В ВОЗ подчеркивают, что вакцинация против COVID-19 не предотвращает смерти по другим причинам — если вакцинированные умирают после прививок, то между этими событиями не обязательно существует причинно-следственная связь.

В ВОЗ отмечают, что по состоянию на 9 марта не зафиксированы случиа смерти от вакцины COVID-19.

О том, что вакцинация препаратом от AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, а потому прививки можно продолжить, вчера, 11 марта, заявил Европейское агентство по лекарственным средствам.

Напомним, недавно после прививки препаратом AstraZeneca от тромбоза умерли 49-летняя медсестра в Австрии и 60-летняя женщина в Дании.