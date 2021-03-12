У світі зареєстровано кілька летальних випадків після введення вакцини AstrаZeneca, фото: AstrаZeneca

https://racurs.ua/ua/n151639-u-vooz-rozpovily-chy-varto-vidmovlyatysya-vid-scheplen-vakcynou-astrazeneca.html

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Вакцинація від коронавірусу у світі активно триває. Водночас зростають і побоювання щодо можливих негативних наслідків вакцинації, зокрема щодо можливості спричинених вакциною летальних випадків. Особливо це стосується вакцини AstraZeneca, на щеплення якою низка держав запроваджували обмеження.

У Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ) наголошують, що користь від вакцини АstraZeneca перевищує негативні дані про неї і рекомендують продовжити щеплення цим препаратом, попри рішення низки країн ЄС про її призупинення. Про це під час брифінгу заявила представник ВООЗ Маргарет Харріс.

Причиною призупинень вакцинації препаратом AstraZeneca стали, зокрема, кілька випадків тромбозу, котрі сталися вже після щеплень.

У ВООЗ наголошують, що вакцинація проти COVID-19 не запобігає смертям з інших причин — якщо вакциновані помирають після щеплень, то між цими подіями не обов’язково існує причинно-наслідковий зв’язок.

У ВООЗ зазначають, що станом на 9 березня не зафіксовано випадків смерті від вакцини COVID-19.

Про те, що вакцинація препаратом від AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, а тому щеплення можна продовжити, вчора, 11 березня, заявило Європейське агентство з лікарських засобів.

Нагадаємо, нещодавно після щеплення препаратом AstraZeneca від тромбозу померли 49-річна медсестра в Австрії та 60-річна жінка в Данії.