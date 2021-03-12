Санкції проти Росії за агресію в Україні подовжив ЄС

Санкції проти Росії. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151638-sankciyi-proty-rosiyi-za-agresiu-v-ukrayini-podovjyv-ies.html

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Санкції проти Росії через агресію в Україні подовжила Рада Європейського союзу. Обмеження були подовжені для низки росіян та українців, що причетні до підриву територіальної цілісності України.

Санкції діятимуть щодо 177 фізичних та 48 юридичних осіб. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Зауважимо, що вперше індивідуальні санкції щодо фізичних і юридичних осіб, яких Брюссель вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України, були запроваджені в березні 2014 року. Обмежувальні заходи передбачають заборону на в’їзд до країн ЄС, а також заморожування активів в країнах Європи.

Інші санкції ЄС, реалізовані у відповідь на кризу в Україні, включають економічні санкції проти конкретних секторів російської економіки, та діятимуть до 31 липня 2021 року. Також на РФ накладені санкції у відповідь на незаконну анексію Криму — вони діятимуть до 23 червня 2021 року.

Список санкціонованих осіб та організацій регулярно переглядається та підлягає періодичному оновленню.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що санкції проти Росії запровадили у США. Сім російських чиновників потрапили до санкційного списку у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Серед них очільник ФСБ Росії та генпрокурор.